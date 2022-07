Las autoridades de salud de Nueva York reportaron un caso de poliomielitis, el primero en Estados Unidos en casi una década

El caso fue detectado en un adulto no vacunado

Investigadores están tratando de averiguar cómo ocurrió la infección

Un adulto joven no vacunado de Nueva York contrajo poliomielitis recientemente, el primer caso en Estados Unidos en casi una década, dijeron el jueves 21 de julio funcionarios de salud. Las autoridades dijeron que el paciente, que vive en el condado de Rockland, había desarrollado parálisis, reseñó The Associated Press.

La persona infectada desarrolló síntomas hace un mes y no viajó recientemente fuera del país, dijeron funcionarios de salud del condado. Parece que el paciente tenía una cepa del virus derivada de la vacuna, tal vez de alguien que recibió una vacuna viva, disponible en otros países, pero no en los EE. UU., y la propagó, dijeron las autoridades.

¿La persona puede contagiar el polio?

La persona ya no se considera contagiosa, pero los investigadores están tratando de averiguar cómo ocurrió la infección y si otras personas estuvieron expuestas al virus. La mayoría de los estadounidenses están vacunados contra la poliomielitis, pero esto debería servir como una llamada de atención para los no vacunados, dijo Jennifer Nuzzo, investigadora de pandemias de la Universidad de Brown.

“Esto no es normal. No queremos ver esto”, dijo Nuzzo. “Si está vacunado, no es algo de lo que deba preocuparse. Pero si no ha vacunado a sus hijos, es muy importante que se asegure de que estén al día”. Archivado como: registran caso de polio en Nueva York.