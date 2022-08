Tanto Worcester como los policías son blancos, según registros de la cárcel. Las autoridades no han difundido la identidad de los tres policías en el video, pero ya se realizan las investigaciones para que se responda por las agresiones hacia el ciudadano, en medio de una ola de violencia en Estados Unidos, se informó sobre la noticia de Policías Arkansas golpean a hombre.

La policía estatal de Arkansas indicó la noche del domingo que investigará el suceso ocurrido ese mismo día frente a una tienda en Mulberry, a unos 220 kilómetros (140 millas) al noroeste de Little Rock. Dos policías del condado Crawford y uno de la municipalidad de Mulberry fueron suspendidos el domingo, indicaron autoridades. Añadieron que los agentes habían acudido a una llamada sobre alguien que estaba gritando amenazas frente a la tienda.

El hombre salió de la tienda y se fue en bici por una carretera hasta que fue interceptado por los agentes. Según la policía, el detenido trató de huir e incluso agredió a uno de los agentes. El hombre se encuentra bajo custodia policial tras haber sido llevado a un hospital con heridas que no han sido detalladas, y se le imputan varios cargos, entre ellos el de asalto y amenazas terroristas.

¿QUÉ DIJO EL GOBERNADOR?

Por su parte, el gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, comentó sobre el video durante una conferencia de prensa el lunes, calificándolo de “conducta reprobable. Esa respuesta no fue consistente con el entrenamiento que reciben”, dijo. “Esto no es lo que representa nuestra comunidad de aplicación de la ley. No es la respuesta adecuada”.

Hasta el momento continúan las investigaciones mientras el material ya se hizo viral y recuerda el momento en que tres policías sometieron a George Floyd en plena calle y falleció por la fuerza que utilizaron los agentes, el hecho desató la violencia en el país por la gente que exigía justicia por la muerte del afroamericano.