Sargento, El Podcast: Problemas con vecinos y defensa personal

Resumen del primer episodio de Sargento, El Podcast

Los vecinos, un tema que tiene mucho de que hablar.

Casos en los que la defensa persona sí es necesaria.

Te presentamos el resumen del primer capítulo del Podcast del Sargento Cornejo, en el cual el tema central fue los vecinos y la defensa personal.

Todos sabemos que los vecinos son una parte de nuestra vida nos guste o no, y que la relación con ella es importante.

¿Quién no ha tenido un situación en la cual un vecino no lo haya ayudado? o el otro extremo, ¿quién no ha tenido un vecino que le cause problemas a cada momento?

Debido a eso, es que El Sargento ha tomado la decisión de compartir una información clave: ¿cuándo puedes llamar a la policía por temas de vecino?

La policía y los vecinos

Sargento, con un humor característico, menciona un par de historias de personas que le han hablado por razones que no son realmente posible que la policía haga algo.

Por ejemplo, que su vecino esté haciendo una fiesta y tenga el volumen alto… Esa, dice, no es una razón válida para llamar a la policía porque no puede hacer nada.

Comenta que hay casos en donde la gente llama a la policía, pero en realidad ella no puede hacer nada para que los vecinos dejen de hacer lo que molesta a los otros.

Por ejemplo, que vivan en apartamentos y que los de arriba hagan ruido… La gente llama a la policía por eso y no es algo que ellos puedan intervenir.