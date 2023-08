“José no entendió lo que estaba diciendo el policía, él no entendió nada”, explica Edin Álex Enamorado.

Aseguran que: “La comunidad no tiene buena relación con la policía»

“La comunidad no tiene buena relación con la policía; la policía no tiene buena relación con la comunidad. Eso no es nada nuevo».

Explica para MundoNow, Leo Murrieta, quien funge como vocero de la organización Make The Road Nevada.

Por su parte, el activista asegura que la situación no ha cambiado con la ley regulatoria para comenciantes ambulantes SB-92.

«Eso va a seguir hasta que verdaderamente los departamentos de la policía valoren y le den respeto al inmigrante y a la comunidad de inmigrantes», señaló.