Ante las novedades, se cree que la sospechosa de esta tragedia murió a manos de las autoridades mientras se encontraba en el interior del edificio. Al igual, informaron que parece ser que era un exalumno de The Covenant School en Nashville, donde tuvo lugar el tiroteo, informó la agencia AP.

Audrey Hale, quien nació biológicamente como mujer, pero se identificaba a sí misma como un hombre, fue señalado como tirador de la escuela en Nashville y dibujó un mapa detallado de la escuela, incluidos los posibles puntos de entrada, y realizó vigilancia antes del tiroteo, informó The Associated Press.

Policía Nashville víctimas tiroteo: ¿Comparado con Uvalde?

El ataque en Covenant School, que tiene alrededor de 200 estudiantes desde preescolar hasta sexto grado, así como aproximadamente 50 miembros del personal, se produce cuando las comunidades de todo el país se están recuperando de una ola de violencia escolar, incluida la masacre en una escuela primaria en Uvalde, informó AP.

"Literalmente me conmovió hasta las lágrimas ver esto y a los niños mientras los sacaban del edificio", dijo el jefe de policía metropolitano de Nashville, John Drake, en una conferencia de prensa vespertina, detalló The Associated Press.