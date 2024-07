Despiden a policía por insultos racista contra hispano .

Policía de Mississippi renuncia.

Insultos raciales causan despido.

Víctima considera mudarse.

Un policía blanco de Mississippi perdió su trabajo tras decirle a un hombre hispano de nombre Luis Rodriguez que «regrese a México».

El oficial renunció después de ser «relevado de su deber» por usar «insultos despectivos», según el jefe de policía de Richland, Adrian Ready.

“Este tipo de lenguaje no solo es inaceptable, sino que también socava la confianza y el respeto dijo Ready.

El oficial, Jeremy Rast, respondió a una llamada de disturbios en una casa en Richland, un suburbio de Jackson.

Incidente grabado revela comentarios racistas del oficial Rast

Rast le dijo a WLBT-TV que los oficiales intercambiaron palabras con un grupo de hombres al otro lado de la calle.

En un video se escucha a Rast diciéndole: “¿Por qué no te regresas a México o algo así? No me importa. Solo lárgate de Richland por favor.

El oficial continuo diciendole al hispano «No me gusta que estén aquí”

Luis Rodriguez respondió que no le gustaba que los oficiales estuvieran en su propiedad.