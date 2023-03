Revelan video en que la policía mata a la tiradora de Nashville

Un video adicional, de la cámara corporal del oficial Rex Engelbert, muestra a una mujer saludando a la policía afuera cuando llegan a The Covenant School el lunes y diciéndoles que todos los niños estaban encerrados, “pero tenemos dos niños que no sabemos dónde están”.

La policía identificó a Engelbert, un miembro de la fuerza de cuatro años, y Michael Collazo, un miembro de nueve años, como los oficiales que le dispararon fatalmente a Hale, el portavoz de la policía, Don Aaron, dijo que no había policías presentes o asignados a la escuela en el momento del tiroteo porque es una escuela administrada por una iglesia, informa la segunda fuente “AP”.

Así entró Audrey Hale a la escuela de Nashville

El video de vigilancia muestra una marca de tiempo de poco antes de las 10:11 am, cuando el atacante disparó por las puertas. La policía dijo que recibió la llamada sobre un tirador a las 10:13 a.m., pero no dijo con precisión a qué hora llegaron, si deseas ver el video del hecho, haz click AQUÍ.

La sospechosa, Audrey Hale, de 28 años, era una ex alumna de la escuela. Hale no apuntó a víctimas específicas, entre ellas tres niños de 9 años y el director de la escuela, pero sí a “esta escuela, este edificio de la iglesia”, dijo el portavoz de la policía Don Aaron en una conferencia de prensa el martes, si deseas leer una nota relacionada, haz click AQUÍ.