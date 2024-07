Detienen a hombre tras muerte de 4 personas en ataque en Brooklyn

Cuatro miembros de una familia fueron asesinados

Sospechoso detenido es familiar de las víctimas

Crimen descubierto por el padre

La policía de Nueva York arrestó a un hombre por la muerte de una abuela, una madre y sus dos hijos en el apartamento de la familia en Brooklyn.

Los agentes respondieron a una denuncia sobre un ataque a última hora de la noche del viernes.

Encontraron a la víctima de mayor edad muerta con múltiples heridas de arma blanca.

La policía de Nueva York la identificó como Fayzieva Mavlyuda, de 56 años, y dijo que era la abuela de las dos víctimas más jóvenes.

Horrible crimen

Por otro lado, la policía de Nueva York no especificó las heridas de las otras tres víctimas halladas sin vida en la vivienda:

Maftuna Khakimova, de 27 años, y sus dos hijos; Kamila Shavkatova, de 5 años, y Timur Shavkatov, de 4.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: ¿Biden se retira de la contienda? Confirma las sospechas mandando comunicado

Según las autoridades, las cuatro víctimas vivían en el mismo domicilio donde se encontraron sus cadáveres, en el barrio de Bensonhurst.

La policía de Nueva York no detalló quién denunció el ataque o qué relación tenía con la familia, según reportó The Associated Press.