Ecuador irrumpe en la embajada de México tras polémico asilo político de exvicepresidente ecuatoriano

«¡Es un atropello! ¡Es contra las reglas! ¡No puede ser! Es lo peor», se le escuchó decir al Jefe de Cancillería. «¡No! No puede ser», declaró incrédulo ante la decisión de Ecuador.

La policía irrumpió por las puertas exteriores de la sede diplomática mexicana en la capital ecuatoriana y entró al patio principal para capturar a Glas, indicó la agencia The Associated Press.

«Defendí el honor y soberanía de mi país»

Ante los medios locales ecuatorianos y aún en presencia de las autoridades del país hispano, Canseco rompió el silencio ante esta ‘violación’ por parte de Ecuador hacia México.

«Defendí el honor y la soberanía de mi país. Esto no puede ser, es increíble que haya sucedido algo así…», aseguró el diplomático mexicano.

«Me he golpeado contra el suelo y traté de impedir que entraran como delincuentes allanaron la embajada de México en Ecuador», destacó.

«Esto no es posible, no puede ser, es una locura», añadió. En aquel momento, Jefe de Cancillería confirmó que no había podido dar aviso al presidente de México.