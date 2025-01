Policía de California arresta a presunto sospechoso de incendio provocado en Azusa

Según las autoridades del condado de Los Ángeles, al menos 11 personas han perdido la vida y 13 más han sido reportadas como desaparecidas.

El presidente Joe Biden declaró los incendios como un desastre mayor, extendiendo su visita a Los Ángeles para reunirse con socorristas y afectados.

“Más de 100,000 personas han recibido órdenes de evacuación. Es devastador. Estamos con ustedes”, expresó Biden en un mensaje difundido en sus redes sociales.

En paralelo al arresto de Carranza-Escobar, otro incidente relacionado con incendios forestales tuvo lugar en Woodland Hills.

BREAKING: Azusa Police in California have arrested Jose Carranza-Escobar for arson, according to Fox LA.

Carranza-Escobar is described as a “transient” and is suspected of starting a fire Friday night at Pioneer Park.

The Palisades Fire seen from the 405 as it quickly… pic.twitter.com/zolzaaa0nm

— RedWave Press (@RedWave_Press) January 11, 2025