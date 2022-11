Aunque esta versión se popularizó en redes sociales, la policía de Houston no dudó en hacer un llamado a la población y hablar sobre el incidente que involucró al famoso artista. Las autoridades confirmaron que no tienen motivos para creer que el rapero Takeoff, estuvo involucrado en algo criminal cuando recibió el disparo que le quitó la vida, indicó el New York Post.

El fatal tiroteo que involucró al rapero Takeoff, tiene a la policía de Houston pidiendo la ayuda del público para identificar quién abrió fuego afuera de una fiesta privada el martes en la madrugada, matando al miembro de 28 años del trío nominado al Grammy, Migos e hiriendo a dos personas más, indicó la agencia The Associated Press.

Policía busca asesino Takeoff: ¿Murió en la escena del crimen?

El tiroteo ocurrió en 810 Billiards & Bowling, que se encuentra en un complejo comercial de tres pisos en Houston que incluye restaurantes de lujo, un House of Blues y está cerca de un hotel Four Seasons. Takeoff fue declarado muerto en la escena, informó The Associated Press. Poco después, se dieron a conocer las imágenes de Quavo -tío de TakeOff y miembro de Migos- pidiendo ayuda para su sobrino.

De acuerdo con TMZ, el incidente estalló alrededor de las 2: 30 de la madrugada. Después del incidente, la policía de Houston recibió una llamada al 911 donde se anunció que un tiroteo había dejado malherido a uno de los asistentes del evento; en los primeros instantes del suceso, no se reveló que el rapero estuviera involucrado. Archivado como: Policía busca asesino Takeoff