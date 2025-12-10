Carteles contra Santa generan intervención policial en Canadá

Retiran carteles polémicos

Vecinos expresan molestia

Policía interviene en Brantford

Segun informa la agencia EFE, La Policía de Brantford pidió a un residente retirar varios carteles colocados en su ventana que negaban la existencia de Santa Claus, visibles durante la tradicional cabalgata navideña.

Los mensajes incluían frases como “Santa es falso”, “Santa no es real”, “Tus padres son Santa” y “Tu familia compra tus regalos”, provocando malestar comunitario inmediato.

Los carteles estaban ubicados estratégicamente en una casa situada en la ruta del desfile, lo que incrementó el impacto entre familias que transitaban con niños durante la celebración.

Vecinos expresaron preocupación por el contenido de los mensajes, argumentando que afectaban el ambiente festivo y generaban incomodidad durante un evento tradicionalmente dirigido a un público infantil.

Reacciones vecinales y respuesta institucional

🇨🇦 | La policía de Brantford, Canadá, intervino luego de que aparecieran carteles declarando que «Santa Claus es falso» y «Tus padres son Papá Noel» durante el desfile de Navidad de la ciudad. La aparición de los carteles generó indignación, pues muchos residentes temían que… pic.twitter.com/stqSK32HAr — Informa Cosmos (@InformaCosmos) December 4, 2025



La Policía local informó que recibió numerosas quejas mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes en redes sociales de residentes perturbados por las afirmaciones negacionistas del vecino.

Agentes visitaron al responsable de los mensajes tras evaluar la magnitud del descontento social, solicitándole retirar los carteles para preservar la armonía durante las festividades.

Aunque la Policía reconoció que expresar esas opiniones no es ilegal, insistieron en la importancia de mantener un ambiente comunitario positivo acorde con el espíritu navideño tradicional.

El residente accedió finalmente a retirar los mensajes después de la visita policial, lo que permitió restaurar tranquilidad entre los vecinos que participaban en actividades navideñas locales.