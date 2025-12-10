Carteles contra Santa generan intervención policial en Canadá
Publicado el 12/09/2025 a las 21:41
- Retiran carteles polémicos
- Vecinos expresan molestia
- Policía interviene en Brantford
Segun informa la agencia EFE, La Policía de Brantford pidió a un residente retirar varios carteles colocados en su ventana que negaban la existencia de Santa Claus, visibles durante la tradicional cabalgata navideña.
Los mensajes incluían frases como “Santa es falso”, “Santa no es real”, “Tus padres son Santa” y “Tu familia compra tus regalos”, provocando malestar comunitario inmediato.
Los carteles estaban ubicados estratégicamente en una casa situada en la ruta del desfile, lo que incrementó el impacto entre familias que transitaban con niños durante la celebración.
Vecinos expresaron preocupación por el contenido de los mensajes, argumentando que afectaban el ambiente festivo y generaban incomodidad durante un evento tradicionalmente dirigido a un público infantil.
Reacciones vecinales y respuesta institucional
🇨🇦 | La policía de Brantford, Canadá, intervino luego de que aparecieran carteles declarando que «Santa Claus es falso» y «Tus padres son Papá Noel» durante el desfile de Navidad de la ciudad.
La aparición de los carteles generó indignación, pues muchos residentes temían que… pic.twitter.com/stqSK32HAr
— Informa Cosmos (@InformaCosmos) December 4, 2025
La Policía local informó que recibió numerosas quejas mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes en redes sociales de residentes perturbados por las afirmaciones negacionistas del vecino.
Agentes visitaron al responsable de los mensajes tras evaluar la magnitud del descontento social, solicitándole retirar los carteles para preservar la armonía durante las festividades.
Aunque la Policía reconoció que expresar esas opiniones no es ilegal, insistieron en la importancia de mantener un ambiente comunitario positivo acorde con el espíritu navideño tradicional.
El residente accedió finalmente a retirar los mensajes después de la visita policial, lo que permitió restaurar tranquilidad entre los vecinos que participaban en actividades navideñas locales.
Precedentes históricos
El episodio recordó casos similares, como las detenciones de Richard Dildy en 1979 y 1980, quien gritó mensajes negando la existencia de Santa durante cabalgatas de Toronto.
Dildy, veterano de Vietnam, se hizo conocido por caminar con un cartel afirmando separación matrimonial y solicitando compañía femenina, lo que atrajo considerable atención mediática entonces.
Durante su juicio en 1980 por interrumpir la cabalgata, portó un cartel declarando “Abajo con Santa” y “Dejen de mentir a los niños”, reafirmando su activismo confrontativo.
Fue condenado a una multa de cincuenta dólares o cinco días de prisión, sanción que reflejó la tensión entre libertad de expresión y orden público en celebraciones tradicionales canadienses.
Protestas pasadas y arraigo cultural navideño
La historia reciente muestra cómo mensajes contra Santa Claus generan controversia, especialmente durante eventos navideños profundamente apreciados por comunidades que buscan preservar la ilusión infantil.
En Canadá, el Departamento de Defensa publica anualmente reportes simbólicos del supuesto seguimiento del recorrido de Santa, reforzando la tradición cultural arraigada durante décadas.
Esta narrativa sostiene que Santa vive en el Polo Norte, punto situado en aguas internacionales del Ártico, área geográficamente cercana al territorio canadiense y significativa culturalmente.
El episodio de Brantford refleja cómo expresiones simples pueden tensionar celebraciones comunitarias, subrayando el valor simbólico de Santa Claus en la convivencia social durante las festividades.
Impacto comunitario y reflexión sobre el espíritu navideño
El caso ocurrido en Brantford generó un debate sobre convivencia comunitaria, especialmente durante celebraciones navideñas donde las tradiciones adquieren relevancia emocional para familias y vecinos participantes.
La intervención policial destacó la importancia de mantener respeto mutuo y sensibilidad hacia símbolos culturales arraigados, como la figura de Santa Claus, especialmente visibles durante eventos festivos públicos.
El episodio recordó que expresiones individuales pueden afectar la armonía colectiva cuando interrumpen actividades comunitarias diseñadas para fortalecer vínculos sociales y promover un ambiente familiar positivo.
La situación dejó una reflexión compartida: preservar el espíritu navideño implica considerar el impacto social de nuestros actos, especialmente en temporadas donde la unión comunitaria cobra mayor significado colectivo emocionalmente.