Polémica tras posible acceso de ICE a datos de inmigrantes.

El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, está afinando un acuerdo sin precedentes entre el Servicio de Rentas Internas (IRS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Esto para facilitar la ubicación de inmigrantes indocumentados con órdenes finales de deportación, según reportes de The Washington Post y The New York Times.

Este convenio permitiría que el IRS, encargado de la recaudación de impuestos, comparta información sensible de los contribuyentes con ICE, específicamente nombres y direcciones de personas que están en situación migratoria irregular.

Esta medida se enmarca dentro de la política migratoria más estricta del gobierno actual y ha generado preocupación por el posible uso indebido de datos protegidos por la ley.

Uso sin precedentes de datos tributarios

De acuerdo con lo reportado, ICE podría solicitar al IRS la verificación de direcciones de inmigrantes con órdenes de deportación, lo que permitiría a las autoridades migratorias confirmar si estas personas aún residen en las direcciones declaradas.

Hasta ahora, la ley ha protegido de manera estricta la información entregada al IRS por cualquier contribuyente, incluidas las personas que presentan su declaración utilizando un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN).

El Washington Post tuvo acceso a un borrador del acuerdo, que indica que las solicitudes de verificación solo podrían ser aprobadas por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, o el director interino de ICE, Todd Lyons.

Cada solicitud deberá incluir detalles específicos, como el nombre del contribuyente y la fecha de su orden de deportación, para facilitar la verificación.