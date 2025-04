Polémica por intento de ICE de acceder a Medicare.

En un movimiento que ha despertado serias dudas éticas y legales, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos solicitó acceso a una de las bases de datos más sensibles del sistema de salud federal: el repositorio de Medicare.

La petición, que se habría hecho en coordinación con el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), busca obtener direcciones postales de inmigrantes en situación irregular.

A pesar de que el programa de salud no contempla a personas sin estatus migratorio legal.

Según reveló una investigación del Washington Post, ICE pidió al Centro de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) que comparara los números de Seguro Social de ciertos inmigrantes con el sistema conocido como Integrated Data Repository.

Esta base de datos se creó con fines de control de fraudes y políticas públicas, pero no para ubicar personas ni apoyar operaciones migratorias.

🚨BREAKING: ICE and DOGE want Medicare’s data to find undocumented folks using fake Social Security numbers for benefits (save taxpayer dollars) : pic.twitter.com/55q7TH35fb

— Trump News (@Republicanvault) April 19, 2025