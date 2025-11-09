Polémica en Miss Universe: Ahora Miss Chile se disculpa tras video viral que generó indignación en redes

Polémica de Miss Chile se viraliza

Inna Moll ofrece disculpas públicas

Maquillista tailandés asume responsabilidad

Miss Universe 2025 vuelve a estar envuelto en la controversia. En esta ocasión, la protagonista es Inna Moll, representante de Chile, quien fue duramente criticada tras aparecer en un video que muchos interpretaron como una alusión al consumo de drogas.

El clip, publicado originalmente por un maquillista tailandés durante la concentración del certamen en Tailandia, se viralizó rápidamente, desatando una ola de comentarios negativos hacia la modelo chilena.

En el video, Inna aparece en plena sesión de maquillaje con rulos en la cabeza, colocando polvo fijador sobre su antebrazo para luego aspirarlo, simulando un gesto asociado con el consumo de sustancias prohibidas. Todo esto acompañado de la canción Addicted to You de Shakira, lo que intensificó la polémica.

La publicación fue vista por miles de usuarios antes de ser eliminada, pero las capturas y reposts no tardaron en multiplicarse, generando indignación y llamados a su expulsión del concurso.

“Me debí haber negado”: la defensa de Miss Chile

Ante la avalancha de críticas, Inna Moll decidió romper el silencio y explicar lo sucedido. En un video compartido en sus redes sociales, aclaró que nunca tuvo intención de hacer alusión al consumo de drogas y que todo fue producto de un malentendido con el maquillista.

“La persona que subió ese video fue un maquillador. Ese maquillador me dijo ‘graba esto’, y no sé si fue por la barrera del idioma o no nos entendimos bien, porque le decía que no y él siguió y siguió”, relató la modelo chilena.

Visiblemente incómoda, reconoció que debió negarse con mayor firmeza a participar en la grabación. “Con todo lo que está pasando, la verdad me debí haber negado profundamente y no haberlo hecho, pero así fue”, expresó.

Finalmente, ofreció disculpas públicas a quienes pudieron sentirse ofendidos: “El video está arriba y lamento mucho si alguna persona se sintió ofendida”.