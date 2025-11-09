Polémica en Miss Universe: Ahora Miss Chile se disculpa tras video viral que generó indignación en redes
Publicado el 09/11/2025 a las 16:31
- Polémica de Miss Chile se viraliza
- Inna Moll ofrece disculpas públicas
- Maquillista tailandés asume responsabilidad
Miss Universe 2025 vuelve a estar envuelto en la controversia. En esta ocasión, la protagonista es Inna Moll, representante de Chile, quien fue duramente criticada tras aparecer en un video que muchos interpretaron como una alusión al consumo de drogas.
El clip, publicado originalmente por un maquillista tailandés durante la concentración del certamen en Tailandia, se viralizó rápidamente, desatando una ola de comentarios negativos hacia la modelo chilena.
En el video, Inna aparece en plena sesión de maquillaje con rulos en la cabeza, colocando polvo fijador sobre su antebrazo para luego aspirarlo, simulando un gesto asociado con el consumo de sustancias prohibidas. Todo esto acompañado de la canción Addicted to You de Shakira, lo que intensificó la polémica.
La publicación fue vista por miles de usuarios antes de ser eliminada, pero las capturas y reposts no tardaron en multiplicarse, generando indignación y llamados a su expulsión del concurso.
“Me debí haber negado”: la defensa de Miss Chile
Ante la avalancha de críticas, Inna Moll decidió romper el silencio y explicar lo sucedido. En un video compartido en sus redes sociales, aclaró que nunca tuvo intención de hacer alusión al consumo de drogas y que todo fue producto de un malentendido con el maquillista.
“La persona que subió ese video fue un maquillador. Ese maquillador me dijo ‘graba esto’, y no sé si fue por la barrera del idioma o no nos entendimos bien, porque le decía que no y él siguió y siguió”, relató la modelo chilena.
Visiblemente incómoda, reconoció que debió negarse con mayor firmeza a participar en la grabación. “Con todo lo que está pasando, la verdad me debí haber negado profundamente y no haberlo hecho, pero así fue”, expresó.
Finalmente, ofreció disculpas públicas a quienes pudieron sentirse ofendidos: “El video está arriba y lamento mucho si alguna persona se sintió ofendida”.
Reacciones en Chile y pedido de sanción
El video generó tal controversia que algunos programas de televisión en Chile pidieron que Inna Moll fuera destituida de su cargo como representante nacional. Conductores y comentaristas aseguraron que su participación en ese tipo de contenidos no representa los valores ni la imagen del país.
En redes sociales, los internautas se dividieron entre quienes defendieron a la modelo, alegando que fue víctima de un malentendido cultural, y quienes consideraron que debió tener más criterio antes de grabar algo que pudiera malinterpretarse.
La polémica surgió justo cuando Miss Universe atraviesa un ambiente tenso tras los incidentes protagonizados por Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia, con la representante mexicana, Fátima Bosch. Ese contexto llevó a Inna a aclarar que su reacción estuvo influenciada por los recientes conflictos del certamen.
“No me negué del todo porque no quería parecer conflictiva. Pero fue un error. Aprendí la lección y me disculpo”, señaló en sus redes sociales.
El maquillista también pide perdón
El autor del video, identificado como Eak Makeup, emitió un comunicado en su cuenta de Instagram tras eliminar el polémico clip. En su mensaje, asumió la responsabilidad y ofreció disculpas tanto a la concursante como al público chileno.
“Para Miss Chile y todos los que aman Miss Chile, siento profundamente lo que pasó. Me disculpo sinceramente con Miss Chile y todos los involucrados”, escribió junto a una fotografía de la modelo.
El maquillista aclaró que su intención nunca fue dañar la imagen de Inna ni del país que representa. “Lo que hice fue irreflexivo y sin ninguna intención oculta. Fue simplemente contenido siguiendo una tendencia en línea. Les aseguro que algo así no volverá a suceder”, concluyó.
Pese a las disculpas de ambas partes, el incidente ha vuelto a poner a Miss Universe bajo la lupa pública, evidenciando la presión mediática y los riesgos de la exposición digital que enfrentan las concursantes, según la revista ‘HOLA!‘.
