Pogba vuelve al futbol tras 811 días y recibe ovación

Paul Pogba volvió a jugar después de 811 días tras su suspensión por dopaje, debutando con Mónaco en la derrota 4-1 ante Rennes.

Después de 811 días fuera de las canchas, Paul Pogba volvió a jugar un partido oficial.

El francés de 32 años debutó con el Mónaco al minuto 85 en la derrota 4-1 ante Rennes, un momento que marcó su regreso tras la sanción por dopaje que frenó su carrera durante más de dos años.

El mediocampista recibió una ovación inesperada de los aficionados en el Roazhon Park, gesto que lo conmovió y que simboliza la magnitud de su retorno después de un largo periodo marcado por lesiones, problemas extradeportivos y una de las suspensiones más duras de su trayectoria.

Un regreso que tardó más de dos años

Pogba no jugaba un partido oficial desde el 3 de septiembre de 2023, su última aparición con la Juventus.

Desde entonces, su carrera quedó en pausa por múltiples factores: lesiones recurrentes, líos al margen de la cancha y, finalmente, un positivo por testosterona que desató un proceso judicial largo y difícil.

En febrero de 2024, el tribunal antidopaje de Italia lo sancionó con cuatro años de suspensión, un golpe demoledor para un jugador acostumbrado a los reflectores.

Sin embargo, en octubre del mismo año, el Tribunal de Arbitraje Deportivo redujo el castigo a 18 meses, lo que reabrió la puerta para que Pogba encontrara una nueva oportunidad en el futbol europeo.

Cuando firmó con el Mónaco en el verano de 2025, el francés rompió en llanto.

Era el gesto de un jugador que, pese a haber alcanzado la cima —campeón del mundo, figura de United y Juventus, fichaje récord en 2016—, veía renacer la posibilidad de un cierre digno para su carrera.

La ovación que Pogba no esperaba

Su debut en Rennes fue breve, pero profundamente simbólico. Pogba ingresó al minuto 85 cuando el partido ya estaba decidido, pero el estadio entero se puso de pie para aplaudirlo.

Después del encuentro, admitió que no imaginaba una reacción así:

“Me conmovió mucho ver al público ponerse de pie y aplaudir. No lo esperaba”, declaró a AFP.

Fue un momento especialmente emotivo para un futbolista que ha pasado por altibajos intensos, tanto profesionales como personales.

Pogba agregó que aún no está en plena forma, pero aseguró que su motivación permanece intacta.

“El futbol no se ha terminado para mí. Hemos esperado más de dos años para volver y hoy finalmente sucedió”, dijo. También reconoció que aún queda trabajo por hacer para recuperar ritmo, fondo físico y continuidad.

Mónaco, la última oportunidad para reconstruirse

Pogba eligió Mónaco con un propósito claro: reiniciar.

Su contrato de dos años y su reciente recuperación de una lesión de tobillo demuestran que sigue dispuesto a luchar por un lugar en la élite.

Durante la última fecha FIFA volvió a entrenar con normalidad, lo que ayudó a que el club lo considerara listo para sus primeros minutos oficiales.

Aunque el Mónaco cayó ante Rennes, el foco del partido estuvo en el regreso del campeón del mundo de 2018, quien incluso recordó aquel momento clave de su carrera: el gol anotado en la final ante Croacia, un símbolo de la mejor versión que alguna vez mostró.

Ahora, Pogba afronta un nuevo capítulo, con la misión de reencontrarse con su nivel y aportar a un club que apuesta por la reconstrucción de su figura.

