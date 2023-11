El día que Mary Boquitas y Gloria Trevi se pelearon en la cárcel

La ex corista de Gloria Trevi contó el día en que ella y la cantante originaria de Monterrey, Nuevo León, se pelearon en la cárcel.

Luego, pasó algo que ella hasta la fecha no comprende: Gloria le reprochó sin poder ocultar su molestia:

«Con lo recaudado teníamos suficiente para costear unas inyecciones que reducirían la hinchazón de mis piernas y yo me sentí muy feliz y agradecida», dijo.

El pleito entre Mary Boquitas y Gloria Trevi estaba por comenzar. Por desgracia, no se juntó la cantidad suficiente con el show benéfico.

Una ‘ola de coraje’ invadió a Mary Boquitas

Prácticamente de inmediato, Mary Boquitas le respondió a Gloria Trevi como nunca lo había hecho en su vida. Ya no pensaba quedarse callada.

«¿Tú me llamas estafadora porque necesito dinero para una operación? ¿Tú que no me pagaste ni un cinco en todos los años que trabajé para ti?».

Los reclamos de parte de Raquenel a la cantante siguieron: «¿Tú me llamas amiga? Si te acostaste con mi esposo».

En ese momento, Gloria se quedó ‘pálida’ y Mary se quedó en shock al darse cuenta lo que había dicho y que tenía guardado por varios años.