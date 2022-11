Ahora, el comediante mexicano, quien ya había enfrentado un escándalo al hacer un chiste de mal gusto sobre los niños que murieron en un incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en México, hace varios años, preguntó de dónde era originaria y cómo había muerto la jovencita, a lo que le respondieron que de Monterrey y en una cisterna, a lo que dijo: “Ahogada, en Monterrey, donde no hay agua. Ching… su madre el que lo suba mañana”. Las reacciones no se hicieron esperar.

En un video que está disponible en redes sociales, se puede ver a Platanito en lo que parece ser un bar diciendo lo siguiente: “O sea, imagínate yo ahorita: ‘un, dos, tres, por Debanhi que está en la cisterna’, no mam…”, provocando la risa de algunos y la indignación de otras personas que estaban presentes en este lugar, pero aún habría más.

Se le van con todo a Platanito

No pasó mucho tiempo para que los usuarios reaccionaran con furia a este ‘chiste’ que Platanito hizo a costa de la trágica muerte de Debanhi Escobar: “Esto no es humor negro, el principal problema es que solemos confundir humor negro con chistes de mal gusto”, “Revictimizar a alguien no es comedia y, aún siendo fan de Platanito, su comentario y la forma en que lo aborda es terrible”.

“Cuando las personas pierden la vida de maneras horribles, se debe respetar, hay cosas intocables, y lo de Debanhi debe ser así. Se pasó, deben ponerle una sanción antes de que salga con su disculpa y tan campante”, “¿Cómo hacer gracia de la desgracia ajena? ¿Qué tal si le pasa algo así a tus familiares y a ver si así te sigue dando la misma gracia'” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).