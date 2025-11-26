Cuatro detenidos con explosivos en Mexico mientras crece la tensión por el caso Manzo
Publicado el 11/25/2025 a las 20:11
- Detienen a cuatro sospechosos
- Aseguran explosivos improvisados
- Refuerzan operativos en Michoacán
Segun informa la agencia EFE, Efectivos de la Secretaría de Defensa Nacional y la Guardia Nacional detuvieron a cuatro personas en Michoacán, donde les incautaron artefactos explosivos improvisados y dos vehículos durante un operativo conjunto.
Estas acciones forman parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, lanzado tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.
El crimen ocurrido a principios de noviembre desató indignación y protestas a nivel nacional.
El caso impulsó operativos más agresivos para enfrentar estructuras delictivas en la región.
Operativo conjunto asegura explosivos y vehículos
Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
El Gabinete de Seguridad federal detuvo a cuatro personas y aseguró artefactos explosivos improvisados en diversos operativos en la entidad.
Más en https://t.co/BjdELZkpfR pic.twitter.com/Uz3GdJMYuH
— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) November 25, 2025
Durante el operativo se aseguraron cuatro artefactos explosivos improvisados y los dos vehículos vinculados con los detenidos.
La intervención contó con apoyo de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
La coordinación entre dependencias ha sido clave para la ejecución del plan federal.
Las autoridades resaltaron que estas acciones buscan contener la actividad criminal tras el asesinato de Manzo.
Plan Michoacán Paz Justicia refuerza patrullajes regionales
Agentes de seguridad realizaron patrullajes en Uruapan, Chinicuila, Copándaro, Morelia, Parácuaro, Nuevo San Juan Parangaricutiro y Villa Madero.
Estas labores forman parte del esfuerzo por recuperar el control territorial en puntos críticos.
La vigilancia pretende inhibir movimientos delictivos y responder de inmediato a incidentes.
Los patrullajes se reforzaron tras detectar presencia de grupos armados en la zona.
Compromiso federal con la seguridad en Michoacán
En #Michoacán, autoridades detienen a cuatro personas y aseguran artefactos explosivos improvisados. https://t.co/4Y3aoXZTRj pic.twitter.com/zMX665xnEA
— Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) November 25, 2025
El comunicado oficial afirmó que el Gabinete de Seguridad mantiene su compromiso con la paz pública en Michoacán.
El mensaje destacó la intención de mantener presencia operativa para fortalecer la seguridad local.
El Gobierno federal enfatizó que la estrategia se basa en la colaboración entre dependencias.
Estas acciones envían un mensaje de firmeza ante quienes desestabilizan la región.
Plan Michoacán Paz Justicia deriva en más capturas clave
Las detenciones del martes se suman al arresto de Jaciel Antonio Herrera Torres, alias “El Pelón”, señalado como reclutador de dos implicados en el asesinato de Manzo.
La captura fue considerada un avance importante en la investigación.
El caso reveló posibles vínculos entre agresores y estructuras internas del gobierno local.
Las detenciones continúan alimentando el debate sobre la magnitud del crimen.
Detenciones previas exhiben complicidad y redes criminales
La semana pasada se detuvo a siete escoltas del alcalde asesinado.
Se les acusa de complicidad en su homicidio.
Estas capturas revelaron presuntas traiciones dentro del círculo cercano del funcionario municipal.
El hecho generó fuerte impacto público y reforzó la percepción de una red criminal compleja.
Resultados del Plan Michoacán Paz Justicia
El Gobierno mexicano informó que, desde el inicio del plan, se han detenido a 122 personas vinculadas a actividades criminales.
Entre los aseguramientos se encuentran 56 armas de fuego, 6.673 cartuchos y 363 cargadores.
También se incautaron 66 artefactos explosivos, 17 kilos de marihuana y 425 kilos de metanfetamina.
Los resultados muestran la magnitud del operativo y la disputa existente en Michoacán.