Cuatro detenidos con explosivos en Mexico mientras crece la tensión por el caso Manzo

Detienen a cuatro sospechosos

Aseguran explosivos improvisados

Refuerzan operativos en Michoacán

Segun informa la agencia EFE, Efectivos de la Secretaría de Defensa Nacional y la Guardia Nacional detuvieron a cuatro personas en Michoacán, donde les incautaron artefactos explosivos improvisados y dos vehículos durante un operativo conjunto.

Estas acciones forman parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, lanzado tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

El crimen ocurrido a principios de noviembre desató indignación y protestas a nivel nacional.

El caso impulsó operativos más agresivos para enfrentar estructuras delictivas en la región.

Operativo conjunto asegura explosivos y vehículos

Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. El Gabinete de Seguridad federal detuvo a cuatro personas y aseguró artefactos explosivos improvisados en diversos operativos en la entidad. Más en https://t.co/BjdELZkpfR pic.twitter.com/Uz3GdJMYuH — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) November 25, 2025



Durante el operativo se aseguraron cuatro artefactos explosivos improvisados y los dos vehículos vinculados con los detenidos.

La intervención contó con apoyo de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La coordinación entre dependencias ha sido clave para la ejecución del plan federal.

Las autoridades resaltaron que estas acciones buscan contener la actividad criminal tras el asesinato de Manzo.