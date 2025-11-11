Maduro activa nueva fase y ordena despliegue masivo de todas sus fuerzas militares ante maniobras de EE. UU.

Venezuela despliega fuerza militar

Tensión con Estados Unidos

Plan Independencia 200 activo

El Ministerio de Defensa de Venezuela anunció este martes el inicio de una nueva fase del “Plan Independencia 200”, un operativo militar de gran escala que contempla la movilización masiva de tropas, sistemas de armas y medios estratégicos en todo el país.

La medida, según el comunicado oficial, responde a lo que el gobierno de Nicolás Maduro denomina una “amenaza imperialista” por la presencia de buques, aviones y tropas estadounidenses en el mar Caribe.

Entre ellos destaca el portaaviones Gerald Ford, cuya aproximación ha sido interpretada por Caracas como una provocación directa.

Venezuela activa el Plan Independencia 200

El Ministerio de Defensa precisó que esta fase del plan incluye “el despliegue masivo de medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos, sistemas de armas, unidades militares, milicia bolivariana, órganos de seguridad ciudadana y comandos para la defensa integral”.

La ejecución de la orden se desarrollará entre el martes 11 y el miércoles 12 de noviembre bajo un esquema de “completo apresto operacional”.

En este lapso, las fuerzas armadas realizarán ejercicios simultáneos en tierra, mar y aire con el objetivo de “optimizar el comando, control y comunicaciones” de los cuerpos de defensa.