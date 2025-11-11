Maduro activa nueva fase y ordena despliegue masivo de todas sus fuerzas militares ante maniobras de EE. UU.
Publicado el 11/11/2025 a las 13:36
- Venezuela despliega fuerza militar
- Tensión con Estados Unidos
- Plan Independencia 200 activo
El Ministerio de Defensa de Venezuela anunció este martes el inicio de una nueva fase del “Plan Independencia 200”, un operativo militar de gran escala que contempla la movilización masiva de tropas, sistemas de armas y medios estratégicos en todo el país.
La medida, según el comunicado oficial, responde a lo que el gobierno de Nicolás Maduro denomina una “amenaza imperialista” por la presencia de buques, aviones y tropas estadounidenses en el mar Caribe.
Entre ellos destaca el portaaviones Gerald Ford, cuya aproximación ha sido interpretada por Caracas como una provocación directa.
Venezuela activa el Plan Independencia 200
🇻🇪 Venezuela anuncia un nuevo despliegue militar para afrontar las «amenazas imperiales» en medio de tensión con EE.UU.https://t.co/tCZjRRZ5Lc
— Noticias Telemundo (@TelemundoNews) November 11, 2025
El Ministerio de Defensa precisó que esta fase del plan incluye “el despliegue masivo de medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos, sistemas de armas, unidades militares, milicia bolivariana, órganos de seguridad ciudadana y comandos para la defensa integral”.
La ejecución de la orden se desarrollará entre el martes 11 y el miércoles 12 de noviembre bajo un esquema de “completo apresto operacional”.
En este lapso, las fuerzas armadas realizarán ejercicios simultáneos en tierra, mar y aire con el objetivo de “optimizar el comando, control y comunicaciones” de los cuerpos de defensa.
Contexto de tensión con Estados Unidos
Maduro ordena despliegue masivo de todas sus fuerzas militares tras casi tres meses de tensiones con EE.UU. https://t.co/CGUDfCe258
— CNN en Español (@CNNEE) November 11, 2025
La decisión de Caracas ocurre en un momento de alta tensión con Washington.
Desde hace tres meses, el gobierno de Donald Trump mantiene un despliegue naval en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico y evitar el ingreso de drogas a Estados Unidos.
El gobierno venezolano, sin embargo, sostiene que estas maniobras buscan presionar un cambio de régimen y amenazan la soberanía del país.
Según constató un equipo de CNN en Caracas, la situación en la capital se mantiene en relativa calma y no se ha observado un aumento visible de la presencia militar o policial en comparación con días anteriores.
El Ministerio de Defensa afirmó que el despliegue “ratifica la decisión inquebrantable del pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de defender la independencia, la paz y la soberanía frente a cualquier agresión externa”.
“Plan Independencia 200”: una estrategia cívico-militar
Activado por el presidente Maduro en 2025, el “Plan Independencia 200” es una estrategia cívico-militar que involucra a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Milicia Bolivariana y cuerpos policiales.
Su propósito es garantizar la defensa integral del territorio mediante la coordinación de todos los componentes militares y civiles en escenarios de amenaza o conflicto.
El plan ha sido implementado progresivamente desde agosto, cuando el gobierno intensificó su discurso de defensa nacional frente al incremento de tensiones con Estados Unidos.
Durante este periodo, el Ejecutivo asegura haber movilizado a millones de milicianos y activado órganos de defensa en todos los estados del país.
De acuerdo con el Ministerio de Defensa, esta nueva fase busca “fortalecer la unión cívico-militar y el apresto operacional” como respuesta preventiva ante posibles acciones extranjeras.