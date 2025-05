Casa Blanca responde a Elon Musk por críticas al plan fiscal de Trump

Karoline Leavitt, portavoz del Gobierno, defendió la propuesta económica y aseguró que no aumentará el déficit presupuestario como afirma el empresario.

Elon Musk abandona su cargo en DOGE

Musk dio esas declaraciones durante una entrevista televisiva con la cadena CBS, en la que también cuestionó el rumbo económico del Gobierno.

“Francamente, me decepcionó ver el enorme proyecto de ley de gastos, que aumenta el déficit presupuestario, no solo no lo reduce, y socava el trabajo que está realizando el equipo de DOGE”, dijo.

Un día después, anunció su renuncia al cargo en su propia red social, X, donde agradeció al presidente Trump por haberle permitido participar en la Administración.

“Gracias por la oportunidad de reducir el gasto despilfarrador”, escribió Musk en un mensaje que generó reacciones encontradas.