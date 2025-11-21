Casa Blanca negocia plan de paz con Rusia y Ucrania
Publicado el 11/20/2025 a las 19:09
- Negociación avanza con ambos países
- Plan incluye garantías occidentales
- Zelenski evalúa propuesta estadounidense
Segun informa la agencia EFE, La Casa Blanca aseguró que la Administración del presidente Donald Trump está llevando a cabo negociaciones equilibradas con Rusia y Ucrania para avanzar en un plan de paz, en medio de reportes que indican que el acuerdo estaría siendo impulsado principalmente entre Washington y Moscú.
La portavoz Karoline Leavitt afirmó este jueves que el Gobierno está dialogando “por igual” con ambas partes, en respuesta a una publicación del medio Axios que detalló avances entre funcionarios estadounidenses y un enviado del Kremlin.
Según Leavitt, el enviado especial Steve Witkoff y el secretario de Estado Marco Rubio han trabajado en un borrador durante el último mes, manteniendo contactos directos tanto con Kiev como con Moscú.
La portavoz defendió que el equipo encargado de estas conversaciones está siguiendo el mismo método empleado en negociaciones previas lideradas por Estados Unidos.
Detalles del borrador y reportes sobre concesiones territoriales
Axios publicó el miércoles que Witkoff y el emisario ruso Kiril Dmitriev trabajan en un plan de 28 puntos que incluiría la concesión a Rusia de ciertos territorios del este de Ucrania.
El borrador también implicaría una garantía de seguridad de Washington para Kiev y para Europa frente a posibles agresiones rusas en el futuro.
El reporte generó atención internacional por la posibilidad de que Estados Unidos esté mediando un acuerdo territorial, una cuestión altamente sensible para Ucrania desde el inicio de la guerra.
La portavoz fue cuestionada sobre la veracidad de esta información, pero evitó ofrecer detalles concretos sobre los puntos específicos del documento.
Proceso diplomático y paralelos con Gaza en el plan de paz
Leavitt explicó que el proceso sigue un modelo similar al utilizado por la Administración para alcanzar el acuerdo en Gaza junto a Israel y otros países árabes de Oriente Medio.
Dijo que la forma en que se llegó a ese pacto marca un precedente que ahora buscan replicar en el contexto de la guerra en Ucrania.
Leavitt aseguró que las conversaciones continúan avanzando y reiteró que el presidente Trump respalda plenamente el proceso que encabezan Witkoff y Rubio.
Afirmó que el plan en discusión representa una propuesta beneficiosa tanto para Rusia como para Ucrania, y que el Gobierno cree que debería resultar aceptable para ambas partes involucradas.
Frustración creciente y falta de compromiso de ambas partes
Añadió que la administración está trabajando intensamente para convertir ese borrador en un acuerdo que contribuya a poner fin al conflicto.
No obstante, reconoció que Trump está “cada vez más frustrado” con Rusia y Ucrania debido a lo que considera falta de disposición para comprometerse con el plan de paz propuesto.
La portavoz destacó que esa frustración se debe a la resistencia de ambas partes a avanzar en una solución negociada que permita detener la guerra.
Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski se reunió este jueves con el secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll.
Reacciones de Zelenski y cautela del Gobierno ucraniano
En ese encuentro, Zelenski recibió el borrador del plan impulsado por la Casa Blanca, aunque no se reveló ninguna valoración oficial por parte del Gobierno ucraniano.
La presidencia ucraniana señaló que espera conversar con Trump en los próximos días para abordar el contenido del documento enviado por Washington.
El Gobierno de Ucrania tampoco ofreció opiniones específicas sobre los elementos del borrador y optó por una postura de cautela ante la propuesta estadounidense.
En su comunicado, Kiev solo indicó que, de acuerdo con la evaluación del Gobierno estadounidense, el plan podría ayudar a “revitalizar” el proceso diplomático liderado por Washington.
Negociaciones aún abiertas y expectativa internacional
El comentario refleja que Ucrania mantiene bajo análisis la propuesta sin comprometerse públicamente con sus posibles términos.
La información divulgada por Axios y confirmada parcialmente por la Casa Blanca refleja un intento de Estados Unidos de impulsar nuevas vías diplomáticas tras meses de estancamiento en el frente militar.
Aunque la Casa Blanca insiste en que el plan está siendo negociado “por igual” con ambas partes, el gobierno ucraniano permanece cauto mientras analiza el posible impacto territorial y político de la propuesta.
La posición de Moscú sobre el documento no fue mencionada por la Casa Blanca, y las autoridades estadounidenses no adelantaron si Rusia ha ofrecido una respuesta formal.