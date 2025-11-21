Casa Blanca negocia plan de paz con Rusia y Ucrania

Negociación avanza con ambos países

Plan incluye garantías occidentales

Zelenski evalúa propuesta estadounidense

Segun informa la agencia EFE, La Casa Blanca aseguró que la Administración del presidente Donald Trump está llevando a cabo negociaciones equilibradas con Rusia y Ucrania para avanzar en un plan de paz, en medio de reportes que indican que el acuerdo estaría siendo impulsado principalmente entre Washington y Moscú.

La portavoz Karoline Leavitt afirmó este jueves que el Gobierno está dialogando “por igual” con ambas partes, en respuesta a una publicación del medio Axios que detalló avances entre funcionarios estadounidenses y un enviado del Kremlin.

Según Leavitt, el enviado especial Steve Witkoff y el secretario de Estado Marco Rubio han trabajado en un borrador durante el último mes, manteniendo contactos directos tanto con Kiev como con Moscú.

La portavoz defendió que el equipo encargado de estas conversaciones está siguiendo el mismo método empleado en negociaciones previas lideradas por Estados Unidos.

Detalles del borrador y reportes sobre concesiones territoriales

Axios publicó el miércoles que Witkoff y el emisario ruso Kiril Dmitriev trabajan en un plan de 28 puntos que incluiría la concesión a Rusia de ciertos territorios del este de Ucrania.

El borrador también implicaría una garantía de seguridad de Washington para Kiev y para Europa frente a posibles agresiones rusas en el futuro.

El reporte generó atención internacional por la posibilidad de que Estados Unidos esté mediando un acuerdo territorial, una cuestión altamente sensible para Ucrania desde el inicio de la guerra.

La portavoz fue cuestionada sobre la veracidad de esta información, pero evitó ofrecer detalles concretos sobre los puntos específicos del documento.