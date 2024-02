Plan Cósmico: Sixto Paz Wells habla para MundoNOW del fascinante podcast de Óyenos Audio

«Todos ustedes van a poder darse cuenta que los extraterrestres no solamente vienen con buenas intenciones, sino que están en un proceso de aprendizaje a través nuestro», dijo.

«Si ellos lo lograron, ¿por qué nosotros no?, ahora ellos nos podrían echar una mano de hecho, pero no antes de que el ser humano haga lo que tiene que hacer», señaló Sixto.

«Saber que si otros seres han logrado sobrevivir y pasar etapas de crisis de crecimiento como la que estamos viviendo en la actualidad, nosotros no tenemos por qué pensar que nos vayamos a destruir», dijo.

En seguida habló sobre lo que ha vivido a lo largo de su carrera, asegurando que esto ocurrió de manera colectiva, no solo a Sixto Paz.

Revelaciones y experiencias extraterrestres

«Y de un momento a otro aparezco, pues, dos kilómetro delante de mis compañeros, delante de un domo luminoso, un central del cual vi salir a un ser extraterrestre», señaló.

«El Plan cósmico es la respuesta de quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Es la respuesta y es la explicación definitiva de todo el proceso de la humanidad», añadió.

«Realmente el mayor desafío que tuve al desarrollar el podcast es que tenía una semana para hacer 52 capítulos», compartió.

«Fue una semana muy intensa y si no hubiese sido realmente por el apoyo de las personas que me apoyaron en todo sentido, no lo hubiera podido realizar», mencionó.