Pita Saavedra, tía de Jenni, arremete de nuevo contra doña Rosa y Rosie Rivera

Estrella póstuma de Jenni Rivera vandalizada

Crítica de Pita Saavedra a su hermana y su sobrina

Reacciones controversiales en la ceremonia

Tal parece que la develación de la estrella póstuma de Jenni Rivera en el Paseo de la Fama de Hollywood seguirá dando de qué hablar.

Recientemente, se informó que tanto esta estrella como la de Selena habían sido vandalizadas.

Pero antes, lo que estuvo en boca de todos fueron las reacciones que tuvieron los diferentes miembros de la familia Rivera en la ceremonia.

Entre ellas, doña Rosa y Rosie Rivera, a quienes Pita Saavedra, tía de la cantante, criticó con todo por lo que hicieron.

Pita Saavedra dice que no le gustan las ‘falsas cristianas’

Fue en las redes sociales de El Gordo y La Flaca donde se presentó el video donde Pita Saavedra arremete contra doña Rosa y de paso su sobrina Rosie.

Cabe recordar que a muchas personas se les hizo ‘exagerada’ la manera en que la mamá de Jenni Rivera reaccionó a la develación de la estrella de su hija.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Maripily y Adame ¿confirman romance?

«De veras que no me gustó no era para que…», dijo Pita, quien imitó la manera en que su hermana comenzó a llorar.

«Y luego ‘lagrimitas’ o quién sabe si le salieron, no me fijé mucho», expresó, pero esto sería solo el inicio.