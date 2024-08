¡Una tragedia! Perros pit bull matan a bebé en su hogar

Tras el ataque de los perros pit bull en su hogar de New York, al bebé se le trasladó urgentemente al hospital Strong Memorial, donde murió.

Se reportaba que unos perros habían atacado a un menor, de acuerdo con información de The Associated Press.

Dos perros de la raza pit bull mataron a un bebé de tres meses en una vivienda de New York el fin de semana pasado.

También, la policía investiga las circunstancias que condujeron a la muerte del niño.

Colaboran los Servicios de Protección Infantil y la fiscalía del condado Monroe.

La policía declinó a dar más detalles, por ahora.

Hasta el momento, no se han presentado cargos, según reportó The Associated Press.