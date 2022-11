¡SHAKIRA NO PODRÁ SOPORTARLO! Informan lo que haría Piqué con su novia Clara Chía cuando la cantante se marche de su mansión (FOTOS)

Tras cinco meses de negociaciones en que la ex pareja plasmara sus deseos, ya quedó el acuerdo en que Shakira vivirá con Milán y Sasha en Miami, mientras el futbolista se queda en Barcelona e irá a visitarlos distintos periodos de cada año y con los gastos de vuelos pagados por su ex mujer pero ¿qué sucederá con la mansión poderosa?

¿No hay sentido común? Pareciera que Piqué y Clara Chía no se cansan de importunar y faltar el respeto a Shakira luego de que tuvieron un amorío mientras él seguía con la cantante , pues no obstante todos los escándalos de los últimos meses en los que pasean ya sin ningún remordimiento y presumen su amor, ahora planean vivir juntos en la misma mansión que habitó la de Colombia.

Medios de comunicación en España han especulado sobre lo que Piqué pretende hacer con la poderosa mansión de la pareja en Espluges de Llobregat valuada en 6 millones de dólares y se dice que el ex futbolista vivirá ahí con su novia Clara Chía, quien saldría ‘ganando’ en todo puesto que hasta dormiría en la misma cama en la que estuvo Shakira por 12 años, según el portal ‘ En Pareja ‘.

En lo que se llamó ‘un acuerdo’ por fin se supo que Shakira y Piqué acordaron que sus hijos pudieran irse a Miami con la cantante uy el ex futbolista los visitara con todos los vuelos pagados por la colombiana cada vez que le toque al papá ir a convivir con ellos, pero ¿las faltas de respeto continúan? Pues ahora se dice que la mansión que construyó la ahora ex pareja sería habitada por Clara Chía.

El periodista aseguró que una importante persona que trabaja en Kosmos, empresa de Piqué le comentó que esos eran los deseos y planes del ex futbolista con su novia Clara Chía y que incluso dejarían intacto lo que hay en la mansión, ¿será que es cierto que la chica dormirá en la misma cama que compartía su ahora novio con Shakira?

Según reportes de ‘ Univisión ‘, haciendo énfasis en lo dicho por Antonio Rossi, de show ‘El Programa de Ana Rosa’ de la cadena Telecinco , se pronunció que “El futbolista vivirá con su nueva novia en la casa que compartía con Shakira”, dejando atónitos a medio país por el cinismo de Piqué con Clara Chía quienes no han parado de ser atacados desde que destaparon su amor.

El paparazzi dijo: “Se comenta con mucha fuerza es que cuando Shakira abandone su casa en Barcelona, Clara Chía podría mudarse y quién sabe si dormirá hasta en la misma cama que la barranquillera”, manifestó desatando mucha controversia por la decisión del futbolista que no ha tenido escrúpulos en su manera de manejar la separación.

Otra de las fuentes allegadas a la pareja es el paparazzi Jordi Martin, quien por 10 años ha seguido los pasos de la ex pareja y quien comentó que en el momento en que Shakira deje la mansión aparentemente en el mes de enero de 2023, Piqué llegará para apoderarse de ella y más considerando que sus padres residen en Barcelona.

¿Clara Chía es la que sale triunfando en todo sobre Shakira?

¿El triunfo de Clara Chía es más que obvio en todo lo que tiene que ver con Shakira y Piqué? Pareciera que no todo es así, pues aparentemente la mansión será vendida y la rubia no tocará ni la puerta de la casa para beneplácito de la cantante, quien dicho sea de paso le habría puesto otra restricción a la novia de su ex.

Según se ha comentado, tampoco Clara Chía podrá convivir con los hijos de Shakira, y eso se habría estipulado en el acuerdo que dejó la ex pareja con el fin de ‘conciliar’ su vida futura, todo esto en medio del escándalo que se desató porque surgieron unas fotografías donde Milán y Sasha ya estaban jugando en un campo con la chica de 23 años.