En la más recientemente emisión del programa de YouTube, Chisme No Like, se revelaron nuevos detalles inéditos acerca de la pareja. Pues ahora resulta que Gerard Piqué fue captado el pasado 17 de junio en una fiesta privada con una chica rubia , la cual dicen que supuestamente es su novia.

Todo parece indicar que la tormenta aún no termina para Gerard Piqué ni para Shakira, pues este acuerdo que supuestamente el futbolista español, habría sido para que ambos se ahorraran problemas con la prensa, pero todo parece indicar que a Piqué no le importó e hizo de las suyas…

Piqué rompió acuerdo con Shakira: Vaya polémica que se ha desatado, pues el día de hoy, diversos medios han dado a conocer el rostro de quien sería la nueva pareja de Piqué o al menos, una de ellas. Y es que a través de Chisme No Like, la periodista de espectáculos Elisa Beristain dio información detallada sobre un supuesto acuerdo que el futbolista habría roto con su ex mujer.

La periodista cuenta que la modelo e influencer sueca se enojó con Gerard Piqué porque éste no habría querido tomarse una foto con su hijo; “La trató con la ‘punta del pie’, no se quiso tomar foto con su hijo”. En el post que ella publicó en Instagram escribió unas palabras bastante fuertes hacia el futbolista del Barcelona, y lo expondría, dejándolo en evidencia. (VER VIDEO COMPLETO)

Según la información lanzada por dicha periodista, la fotografía filtrada de Piqué con otra mujer, la filtró una de las invitadas V.I.P del evento en donde estaba Piqué: “Es una empresaria e influencer sueca, la mujer era invitada especial. La razón del por qué lo hizo fue porque se enojó fue porque ella la publicó en Instagram, y le cayó el peso de toda la gente de Shakira y Piqué”, contó Beristain a Chisme No Like.

Piqué rompió acuerdo con Shakira: La joven borró la foto inmediatamente

“Escúchame perdedor, Gerard Piqué. Seguramente muchas chicas en ésta fiesta querrán tener sexo contigo, yo cuando te vi pensé inmediatamente en mi hijo. Fui clara contigo, te pedí saludar a mi hijo y me dijiste que no ¿Tú quién te crees que eres?…¿Sabes lo que es el karma?”, escribió la joven sueca en la descripción de la foto.

Sin duda a alguna, la chica habría tomado venganza por la actitud que el futbolista supuestamente tuvo con ella y su hijo. Por su parte, la periodista acabó explicando que Gerard Piqué, si ya tenía un acuerdo con Shakira, no tendría que andarse exponiendo para que la gente no lo capte en momentos comprometedores: “‘Acuérdense que les dijimos que el señor no puede estar sin mujer, no puede pasar el tiempo sin mujer alguna”, dijo Elisa al programa Chisme No Like. (VER VIDEO)

Archivado como: Piqué rompió acuerdo con Shakira