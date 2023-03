Piqué rompe el silencio sobre su polémica foto con Zlatan (VIDEO)

Gerard Piqué rompe el silencio sobre su polémica foto con Zlatan Ibrahimović

Piqué asegura lo impredecible sobre el jugador

La reacción que tuvo Zlatan al momento de la polémica

Piqué rompe el silencio sobre su foto con Zlatan. Una de las polémicas que envolvieron al exjugador del Barcelona y exnovio de la famosa cantante Shakira, fueron los rumores sobre una posible relación de Gerard Piqué con un jugador y compañero de él, se trata nada más y nada menos que Zlatan Ibrahimović.

Todo esto surgió luego de que Piqué fuera captado con Zlatan en una posición bastante comprometedora, imagen que los paparazzi captaron. Inmediatamente los rumores sobre una infidelidad hacia Shakira con un hombre comenzaron a sonar mucho, pero ahora el exfutbolista ha decidido finalmente hablar de lo sucedido.

Habla por primera vez de su fotografía con Zlatan

De una manera bastante chusca, luego de meses de haber guardado silencio, Gerard Piqué habló sobre la polémica foto junto a su excompañero de fútbol Zlatan Ibrahimović, en donde ambos se ven muy juntitos y pareciera como si estuvieran a punto de besarse.

Sin embargo, el ex de Shakira impactó a todos con sus declaraciones, en donde además de asegurar que la fotografía fue ‘sacada de contexto’, dio a entender que Zlatan no se le hace precisamente un hombre que no es atractivo, ¡si no todo lo contrario! Archivado como: Piqué habla de su foto con Zlatan