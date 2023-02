Lo que pasaría a sorprender a todos fue la peculiar forma en que el ex esposo de Shakira reaccionó, en dónde fanáticos y hasta algunos miembros de la competencia reprocharon su comportamiento y algunos ‘altaneros’ comentarios que no midió en hacer frente a las cámaras.

Fanáticos reprocharon la actitud del español

La polémica siguió y el streamer Ibai sentenció a Piqué diciéndole: “Te montaste un drama como un ex tóxico“, rápidamente Gerard se defendió al ataque y contestó: “Me la pel.., mañana me voy de aquí, los dejo y que lo siga otro”.

Usuarios y fanáticos de la Kings League no dudaron en opinar y expresaron: “Sólo vemos la liga por ellos (streamers), no por Piqué), “Si Piqué se va, la liga no se vería afectada”, “Juan Guarnizo tiene razón, no hay que dejarse pisotear por nadie”. Da click aquí, aquí y aquí para ver los videos de la dicusión.