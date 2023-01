Pero tal parece que no solo bastó con que Piqué presumiera que utiliza un Casio o que conduce un Twingo, sino que ahora se ha destapado otro ‘secreto’ que mantenía el exjugador del Barcelona, donde aseguran que ha sacado provecho de la cantante colombiana en cuestión de negocios.

“Que esta relación te quedaba grande, que tenías un complejo de inferioridad con @shakira… Te sentías pequeñito a su lado. Necesitabas a una niña de 23 años que te riera las gracias. Eres un inmaduro. A Shakira no le hacía falta que nadie le pagara sus retoques estéticos… A Clara creo que hace unos días le pagaste los labios, o ¿no es así?”.

“Has sido, eres y serás siempre un mediocre”

“Ahora te rescinden el contrato por no pagarle a los tenístas y por las pocas expectativas generadas en la Copa Davis, Has sido, eres y serás siempre un mediocre”, señaló Jordi Martín en un texto donde ‘sacó los trapitos al sol’ de Gerard Piqué asegurando que le pagó sus ‘arreglitos’ a Clara Chía pero no ha pagado a personas que trabajan para él.

La publicación la realizó el paparazzi a través de su cuenta oficial de Twitter y sin tapujos etiquetó a Gerard Piqué en el tuit provocando la reacción de los internautas, "Me encanta el chisme", "Se sentía como el príncipe Carlos ante la princesa Diana, poquita cosa, ante la gran potencia de la gran Shakira!", "Estoy de acuerdo", "Brutal", "Lo has hundido", se puede leer.