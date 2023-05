El ex de Shakira revela que le gustaría hacer colaboración con Bizarrap

Piqué colaboración con Bizarrap: Luego de que el pasado fin de semana nombraran a Shakira como ‘La Mujer del Año’ en los premios Billboard Latinos 2023, la cantante recibió cientos de reconocimientos por parte de millones de mujeres en todo este año y también, una gran admiración por parte de otros artistas.

Mientras que la suerte de Piqué va en deceso desde que se dio a conocer la noticia de su ruptura con Shakira, las cosas no le han ido muy bien. La cantante colombiano ganó millones de dólares gracias a su colaboración con el DJ Bizarrap, y Piqué estaría pensando darle a su ex una cucharada de su propia medicina…

El exfutbolista español hizo una confesión bastante inesperada recientemente junto al famoso Twitcher Ibai, quien también es su colega y amigo, en donde confesó que le gustaría tener una colaboración con Bizarrap, justo igual a como lo hizo Shakira con su canción con el productor musical y su mensaje “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

“Que si algún día se hace una sesión de Bizarrap conmigo no sería un chupito (algo pequeño), sería algo grande de verdad, estamos hablando de una botella de 5 litros o 10 litros de lago potente, entiendes, un chupito me parece poco”, indicó el ex de la famosa cantante a través de un video compartido por Despierta América.