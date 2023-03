A Gerard Piqué no le importan las críticas que ha recibido

A Gerard Piqué, parece no importarle lo que la gente opina de él, pues sabe perfectamente que el odio que ha recibido a través de redes sociales ha sido bastante. Pero antes de hablar de esto, reveló que está feliz con ésta nueva etapa en su vida “Sigo haciendo lo que quiero. El día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido. Quiero ser fiel a mí mismo”.

Y de nuevas cuentas, el ex de Shakira reveló que no le importa lo que la gente piense sobre él, dando las siguientes declaraciones. “No me voy a gastar pasta (dinero) en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto, no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz”, reveló el exfutbolista a ‘El País‘. Archivado como: Piqué hace nuevas revelaciones