¿Lo humillan nuevamente?

Gerard Piqué volvió a ser ‘atacado’ con música de Shakira

EL jugador de fútbol se enfrentó contra El Mallorca cuando sucedió el incidente

¿NO LE PERDONAN LO DE SHAKIRA? Parece ser que los fanáticos no han podido superar la separación entre Shakira y Gerard Piqué, por lo que no dudaron en volver a poner las canciones de la cantante colombiana mientras comenzaba el juego entre el Barcelona vs. Mallorca. Aunque claro, no es la primera vez que sucede un hecho y hacen que el ambiente sea tenso para el futbolista.

Desde que se dio a conocer la separación mediática entre Shakira y Piqué por una supuesta infidelidad del futbolista con su actual pareja, Clara Chía, los fanáticos parecen haberse posicionado en una situación un tanto tensa. En los recientes encuentros del Barcelona, las canciones de Shakira rebosan en el estadio y por lo general, “Te Felicito”, es la canción favorita de los presentes. ¿Es el karma?

¿NO PODRÁ OLVIDAR A SHAKIRA?

En redes sociales, surgió el video del entrenamiento que llevó a cabo el Barcelona en el estadio de Mallorca mientras esperaban a dar inicio al partido que se disputó. Pero, lo que llamó la atención de este video fue que el jugador español estaba siendo “humillado” con una de las canciones más populares de Shakira en los últimos meses y la cual, se sospecha, habla sobre el fin de su relación.

Tras informarse sobre la ruptura de la mediática pareja, el futbolista se ha visto azotado por las reacciones de los fanáticos, quienes externaron su enojo tras darse a conocer que la relación podría haber llegado al final cuando una “tercera en discordia” apareció en el plano y se trataría de la actual pareja de Piqué, Clara Chía.