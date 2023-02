“A Piqué le voy a dar un mensaje aquí, ojalá nos vea. Mira Gerard, has hablado en presente y yo hace años que no consumo”, dijo al inicio de su intervensión. Martin adelantó que por petición de sus abogados se someterá a un examen toxicológico para corroborar que ya no consume ningún tipo de sustancia.

Piqué demandado por paparazzi: Tendrá que realizarse un examen por culpa de Piqué

“Como has hablado en presente, mis abogados me han pedido un examen de tóxicos que me lo voy hacer esta semana donde se va a ver que en mi sangre no hay cocaína, ni restos. Te vuelvo a decir, eso lo vas a tener que explicar a un juez. Mis abogados están preparando una demanda y en los próximos días se va a presentar una querella por injurias y calumnias”, agregó Martin el programa “Amor y Fuego”.

“Hay unos límites en la vida que no se deben pasar. Él es un ejemplo hacia muchos niños. Es un futbolista al que siguen millones y millones de niños, y lo que no puede hacer es tomarse a mofa un tema tan delicado y peliagudo como las adicciones. Él lo ha tomado a mofa y me ha dado un golpe muy bajo“, dijo en el programa de televisión.