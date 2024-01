Entre Madres y Doctoras: Pipí en el colchón

Y ella, confiada de que ya no había necesidad de poner protectores en el colchón, no había puesto nada. ¡Error!

Resulta que el hijo de Edith la despertó a la media noche con una frase que ningún padre quiere escuchar: «Mami, me hice pipí».

Prevenir

Lo que hicieron finalmente fue meterlo a la ducha entero. Afortunadamente, lograron resolver la situación y el pequeño volvió a quedarse dormido.

La lección que Edith aprendió de este momfail es la importancia de tener algo impermeable en el colchón, como protectores o incluso fundas impermeables.

No importa cuánto confiemos en que nuestros hijos ya no tendrán accidentes en la cama, siempre es mejor prevenir. Una vez que sucede, te das cuenta de que ya no tienes colchón en condiciones.

Así que les recomienda a todos tener varios protectores de colchón a la mano. ¡No queremos aprender esta lección a través de nuestros propios errores una y otra vez! ¿Alguien más ha tenido experiencias similares? ¡Compartan con Entre Madres y Doctoras sus historias y consejos en los comentarios! #MomFail #ExperienciasDeMamá