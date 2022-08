‘Piolín’ encuentra al niño que fue despreciado por Chicharito (VIDEO)

“Cuando salí del estadio, Chicharito no me firmó y yo estaba como triste. Estaba como ¿Qué paso? no pensaba que eso iba a pasar”, confesó el pequeño Kevin. La mamá de Kevin habló con el Piolín sobre lo difícil que ha sido salir adelante siendo madre soltera, hasta llegar a las lágrimas. Archivado como: Piolín encuentra niño despreciado por Chicharito

Piolín encuentra niño despreciado por Chicharito: Mamá de Kevin confiesa lo difícil que ha sido sacarlo adelante

“Es difícil sacar un hijo adelante, he luchado, me he sacrificado mucho en cosas que a veces no puedo, pero lo hago para que mi hijo tenga un sueño. Tengo que trabajar muy duro para la renta, mi hijo me pidió que lo metiera a una escuela de futbol y le dije ‘espera, espera, no hay dinero’. Confesó la mamá de Kevin en entrevista con Piolín.

Además confesó que se ha tenido que conseguir dos trabajos para cumplir los sueños de su hijo. “Tuve que buscarme otro trabajo para que me alcance y meterlo a una escuela. Ahorita lo estoy llevando, tengo dos trabajos, si no no me alcanza. Indicó. “En la mañana trabajo limpiando casas, y en la tarde limpieza de bancos. “Mi sueño más grande es sacar a mi hijo adelante porque el quiere ser un futbolista profesional y quiere trabajar duro”. Dijo la mamá de Kevin. Archivado como: Piolín encuentra niño despreciado por Chicharito