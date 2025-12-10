¿Cómo identificar piojos en los niños y actuar a tiempo?

Piojos : Prevención escolar y en casa

Identificación rápida de liendres

Tratamiento seguro y supervisado

El regreso a clases suele marcar el inicio de la temporada de piojos.

A pesar de que estos pequeños parásitos provocan preocupación en muchas familias, no representan un riesgo grave para la salud.

Lo que sí pueden generar es molestia, picor y mucha inquietud si no se actúa con rapidez.

Piojos: todo lo que debes saber para prevenirlos y eliminarlos correctamente

Organismos como anefp, KidsHealth y la FDA coinciden en que la clave está en conocer cómo se contagian, cómo detectarlos y cuáles son los tratamientos realmente efectivos.

Esta guía te resume todo lo que necesitas saber, explicada de forma sencilla y práctica!

Cómo identificar los piojos rápidamente

Los expertos coinciden en que detectarlos a tiempo mejora la eficacia del tratamiento.

Estos son los signos más comunes:

Picazón intensa en el cuero cabelludo.

en el cuero cabelludo. Liendres adheridas cerca de la raíz del cabello (pequeños puntos blancos, grises o amarillentos).

adheridas cerca de la raíz del cabello (pequeños puntos blancos, grises o amarillentos). Piojos visibles, de color gris o marrón rojizo, que se mueven rápidamente.

de color gris o marrón rojizo, que se mueven rápidamente. Bultos rojos o irritación en el cuero cabelludo.

Las liendres suelen confundirse con caspa, pero a diferencia de esta, no se desprenden fácilmente al pasar los dedos.