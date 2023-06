Diego Cocca es despedido de la Selección Mexicana.

El Piojo Herrera se pronuncia al respecto.

Miguel Herrera asegura estar dispuesto a tomar el cargo en un futuro.

Piojo Herrera Selección Mexicana. La paciencia de los dirigentes de México se agotó rápidamente con Diego Cocca. A cuatro meses de haber iniciado su proyecto y a menos de una semana de iniciar la Copa de Oro, el entrenador argentino y su cuerpo técnico fueron cesados el lunes por el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Juan Carlos Rodríguez.

Jaime Lozano, quien condujo a México a la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, tomará el equipo como interino para la Copa de Oro. Cocca fue nombrado en febrero pasado para suceder a su compatriota Gerardo Martino luego del fracaso del Mundial Qatar 2022, en el que el Tri fue eliminado en la primera ronda por primera vez desde Argentina 1978.

Ahora, a un día de anunciarse el despido de Diego Cocca, aseguran que Miguel ‘El Piojo’ Herrera está más que listo para poder dirigir a la Selección Mexicana, así lo dieron a conocer a través de una entrevista que el actual Director técnico del Club Tijuana de la Liga MX ofreció.

"Hice todo lo que pude y no me dejaron seguir", dijo Cocca a periodistas al llegar al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. «Hablen con la gente que tiene que hablar. Yo me voy a casa con mi familia". Con poco tiempo de trabajo, el estratega que fue bicampeón de la liga local con Atlas no pudo plasmar su idea de juego, detalló AP.