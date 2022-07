Poco después fue que surgieron rumores respecto a su estado de salud, donde se había dicho que la también actriz presentaba una enfermedad degenerativa y que supuestamente se encontraba usando una silla de ruedas; se dijo que por esa razón fue que decidió alejarse de los reflectores para no ser vista en esa condición, cosa que la misma Pilar ha desmentido recientemente. Archivado como: Pilar Montenegro rumores salud.

En los últimos años era muy poco de lo que se sabía de ella, pues se alejó por completo del ojo público, su última presentación frente al público fue en 2013 en la obra de teatro ‘El comitenorio’, luego de que ofreció una entrevista en 2014 y desde entonces no se le ha vuelto a ver frente a las cámaras.

La ex Garibaldi sorprendió a sus seguidores luego de reaparecer en redes sociales, y es que lo hizo de una manera increíble para desmentir todos los rumores que se habían levantado sobre su estado de salud, pues se había dicho que supuestamente se había retirado del medio del espectáculo por serios problemas reflejados en su bienestar.

Dentro de la descripción de su video colocó: "No les había compartido este videito de mi cumpleaños!!! Estoy muy agradecida y bendecida con todas las personas que me rodean, amigos que son mi familia! Los amo, mi Gaby, Roy, Enrique, Héctor, Glorimar, etc", se puede leer. AQUÍ EL VIDEO .

Pilar Montenegro reapareció en redes sociales para dejar en claro su estado de salud, fue mediante su cuenta oficial de Instagram que la ex Garibaldi posteó un video en el que se encuentra celebrando uno de sus cumpleaños, en dicha grabación se le puede ver a la también actriz de lo más feliz conviviendo con sus seres queridos.

Pilar Montenegro desmiente los rumores que giraron entorno a su salud

Otro de sus post dentro de su Instagram y donde aclaró que se encuentra muy bien de salud y desmintió que no está usando silla de ruedas, consta de una fotografía en donde aparece desde un avión con una enorme sonrisa en su rostro que resalta su sin igual belleza, Pilar Montenegro se dejó ver en una perfecta condición.

En el pie de la fotografía la también actriz decidió compartir un mensaje en donde aclaró todos esos rumores que rondaban su salud y se mostró agradecida con sus seguidores por el afecto que le mostraron. "Vámonos… Hoy me siento mejor que nunca, gracias a todos por su mensajes, etc, pero no estoy en silla de ruedas", describió la cantante.