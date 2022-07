Aún así, los comentarios para la morena de fuego, fueron los adecuados: “te amo por la sencillez que tienes espero conocerte, algún día”, “Lo importante es, que por delante te vez fabulosa”, “La reina esta de vuelta en casa”, “El dominicano no gobierna al mundo realmente por que somos personas humilde, Y queremos que el resto brille, pero si no tu te imaginas, El dominicano es el único ser el mundo que no se compara a ningún otro”, “Me encanta! La perfección no existe pero si hay truquitos, gracias por compartir y ser tan normal. Que sigan los éxitos”, comentaron.

¿Cómo va su vida de casada?

Hace unos días, Francisca se grabó en un video desde la calle vestida casualmente y aparentemente camino a su casa y comenzó asegurando que su vida de casada iba muy bien pero no era lo que ella esperaba: “La vida de casada va muy bien, en verdad, sí aunque nosotros vivíamos juntos, hay algo que cambia en el momento en que uno se casa”, comentó. Y prosiguió: “Fue una boda muy especial gracias a Dios y estamos contentos y disfrutando a nosotros y a nuestro hijo”, dijo la presentadora de Despierta América muy animada, pero rápidamente los seguidores la comenzaron a bombardear con más preguntas sobre su ‘nueva vida’ de esposa.

Algo que llamó la atención de lo que dijo Francisca fue que al momento de casarse, sólo duró tres días fuera de Despierta América y de pronto se reincorporó al programa por lo que mucha gente se preguntó si no hubiera luna de miel y en efecto, no sucedió pero confesó que en septiembre próximo logrará disfrutarla: “Sí tenemos (luna de miel), nos vamos en septiembre hay que esperarlo un poquito”, aseguró al cuestionamiento de una fanática, pero otra se fue más allá con el tema de tener otro bebé y la presentadora de Despierta América no pudo ocultar sus planes: “Dios mío esta pregunta siempre me la hacen, que cuando el segundo (bebé), no se sabe… tengo que dedicarle más tiempo a Gennaro y he tenido un año de mucho trabajo, vamos a ver…”, comentó. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE FRANCISCA CON SU JUMPSUIT ROJO. Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video.