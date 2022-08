“Carlitos Calderón muestra su talento en la prueba de El Retador. Te invitamos al gran estreno este domingo a las 8P/7C por Univisión”, declaró la cuenta de Despierta América en redes sociales, donde compartieron el video del conductor encima de la plataforma donde se encontraba un micrófono. La acción podría no haber llamado la atención, pero la audiencia no dudó en hacer una petición al programa con respecto al conductor y su problemática situación personal.

¡PIDEN ‘SU CABEZA’! Tras el regreso de Carlitos Calderón a Despierta América, la audiencia no ha dudado en expresar su sentir ante el conductor por los problemas que se han dado a conocer con la que fue su pareja y madre de su hijo, Vannesa Lyon. El presentador ha evitado hablar de su vida personal y no responder a las quejas que su expareja dio a conocer en redes sociales.

Los internautas no dudaron en desaprovechar la oportunidad de hacer comentarios con respecto a la problemática que ha estado viviendo el presentador con su expareja y madre de su hijo, Carlitos Calderón. En el video que compartió la cuenta del programa, no dudaron en declarar que “debería hablar de la situación” como comenta de la vida de los demás.

Carlitos Calderón renuncia: ¿Lo quieren fuera del programa?

Los internautas externaron su molestia con el conductor y no dudaron en señalar que Univisión no tenía “vergüenza” al seguir manteniendo en el programa a Carlos Calderón. Al igual, comenzaron a señalar que el conductor no debería estar presente en el lugar; por la situación que está viviendo Calderón con Lyon, creen que no debería trabajar en el programa.

“¿Que haces aún trabajando ahí con todo lo qué has hecho?”, “No tiene vergüenza ni él ni Univisión”, “Nadie va a ver ese segmento!!! Que ejemplo da Univisión”, “Fuera de Univisión”, “Si mostraran todos los mensajes que la gente en verdad ponen, no creo que seguiría ahí”, “Este Carlos Calderón solo estaba buscando con quien tener un hijo para después quitárselo a la madre, pero no creo que lo logre”, señalaron los fanáticos del programa en las redes sociales. Archivado como: Carlitos Calderón renuncia