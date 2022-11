Confirman el estado delicado de la primera actriz, Gina Romand

Su hijo dio a conocer la noticia a través de redes sociales

“Se agradecen sus oraciones”, pidió el hijo de la actriz

¡OTRA VEZ EN EL HOSPITAL! La primera actriz, Gina Romand, se encuentra nuevamente en el hospital y fue su hijo, Gabriel Varela, quien dio a conocer la noticia y declaró que se encontraba “bastante delicada” aunque no dio a conocer la razón por la que se encuentra internada. La actriz cubana-mexicana, de 84 años de edad, ya había estado hospitalizada en el pasado por un infarto.

Fue en el 2020, cuando la actriz tuvo que pasar por ese delicado momento y también se pidieron oraciones para que saliera adelante, según indicó la revista TVNotas. En esta ocasión, el hijo de Gina Romand recibió varios comentarios en el post que compartió en redes sociales, donde le indicaban que “desean la pronta recuperación de su mamá”.

PIDEN ORACIONES PARA GINA ROMAND

Georgina García y Tamargo, mejor conocida como Gina Romand, se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte, según informó el actor y productor Gabriel Varela, quien es hijo de la actriz. Valera declaró en el post de redes sociales que pedía oraciones para la salud de su madre, quien fue hospitalizada de nueva cuenta, aunque en esta ocasión no se aclaró que pasó con la intérprete.

El también actor, no dudó en destacar sobre la fortaleza de su madre y en pocos minutos, recibió una sorprendente respuesta por parte de los internautas, quienes no dudaron en expresar su cariño a Gina Romand, quien fue parte de innumerables películas en el cine mexicano, indicó Infobae. Por el momento, no han dado mayor información al respecto.