¡PIDEN QUE LA SAQUEN YA DE 'HOY DÍA'! Penélope Menchaca provoca el enojo de la gente en el programa de Adamari y dicen: "Muy ordinaria" (VIDEO)

La única que se salva es Adamari López y eso porque es la que más años tiene al frente de dicho formato por lo que la gente que la ama e incluso los que no la quieren tanto, siempre están al pendiente de lo que dice o hace, ocasionando que sea una figura importante para los números de rating que registra ‘Hoy Día’.

Y es que el objetivo de la nueva etapa del matutino de Telemundo es naturalmente que la gente se anime a verlo y lo sintonice todas las mañanas, pero el problema que está enfrentando es que las nuevas conductoras no han conectado con el público, basta ver la cantidad de comentarios en los videos en los que prácticamente ‘se acaban’ a todas, especialmente a la Chiky BomBom y a Penélope Menchaca.

La nueva etapa de ‘Hoy Día’ continúa luchando por incrementar la audiencia haciendo frente a su competencia ‘Despierta América’, pero luego de que la gente sentenciara que no les gusta Chiky BomBom, ahora, es Penélope Menchaca la que ‘causa conflicto’ en el público que disfruta del matutino de Telemundo.

Ahora, la gente la tacha de lo peor y sentencian que si ella sigue como parte del nuevo panel de conductoras de ‘Hoy Día’, el formato del programa no funcionará; las personas fueron enfáticas en asegurar que el humor y la forma de hablar de la mexicana no funcionan para ese tipo de espacio televisivo.

En la dinámica de ‘Amas u Odias’, Penélope Menchaca hace gala de su carisma y buena actitud con sus contestaciones, pero pareciera que la ex conductora de ’12 Corazones’ ya no cuenta con el mismo apoyo de la gente como cuando los tenía ‘ganados’ al ser la titular del popular show que conseguía parejas a varias personas.

Los comentarios contra la conductora de ‘Hoy Día’

En el video de la cuenta de Instagram de ‘Hoy Día’ donde aparece Penélope Menchaca, la gente sentenció: “Si Penélope está lista para irse a una isla desierta creo que se podría hacer una colecta y comprarle el ticket. Y mandarla con la Bombón que ha demostrado que se pierde hasta leyendo el teleprompter. Creo que el programa es terrible pero no por culpa de ellas. No están en lo suyo para nada”, “Sáquenla del programa. Habla muy mal. En vez de decir ” perritos ” dice perrijos”.

Más personas se le fueron a la yugular: “Muy ordinaria para mi gusto . Es too much para verla en la mañana”, “Que se vaya lejos y traigan a la Chiquibaby”, “No me gusta como conductora. Chiqui baby hacía mejor trabajo”, “No por favor. Los hispanos merecemos ver algo mejor. El standard que tiene esa señora para hablar es de un nivel muy bajo”, “interesante para el público televidente latino (sarcasmo)”, escribieron más personas.