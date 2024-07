Presidente de la Asamble Nacional de Venezuela pide cárcel tras elecciones

La oposición afirma qué Nicolás Maduro no ganó las elecciones.

Aseguró que «tienen que ir presos».

María Corina Machado y Edmundo González encabezan las protestas.

En un giro inesperado de los acontecimientos tras las polémicas elecciones en Venezuela, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, ha exigido hasta la cárcel.

El político se lanzó en contra de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, líderes de la oposición en Venezuela.

Rodríguez afirmó que ambos líderes opositores son responsables de una «conspiración fascista» contra el gobierno de Nicolás Maduro, de acuerdo con CNN.

Esta declaración ha sacudido a Venezuela, generando una gran controversia.

LOS ACUSAN DE LO PEOR

En una arenga encendida, Rodríguez no se anduvo con rodeos:»No tienen que ir presos sus jefes, tienen que ir los que les ordenaron, los que les pagaron».

Además, aclaró: «Y cuando digo jefe, no me refiero solamente a María Corina Machado, me refiero a Edmundo González Urrutia, porque él es el jefe de la conspiración fascista».

Esta declaración llega en un momento crítico, tras las controvertidas elecciones del pasado domingo.

Por su parte, la líder opositora María Corina Machado ha desafiado al Consejo Nacional Electoral (CNE) a publicar las actas de votación.