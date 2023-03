Piden beber agua embotellada en EEUU luego de derrame químico en río

De acuerdo a las declaraciones del comisionado del departamento de agua en Filadelfia, Randy Heyman, ninguna contaminación ha llegado al sistema de agua. De igual manera el vicealcalde de la oficina de transporte, infraestructura y sustentabilidad, Michael Carroll, indicó que aún no son encontrados contaminantes en las aguas de Filadelfia.

Autoridades no descartan químicos contaminantes en el agua

Sin embargo, las mismas autoridades no descartan la llegada de los contaminantes tras derrame químico en las aguas del río Delaware. Ya que el mismo Michael Carroll señaló que aunque no han sido encontrados contaminantes en las aguas, eso podría cambiar en el transcurso del día.

“No se han encontrado contaminantes en nuestro sistema de agua en este momento. Y esperamos que no haya riesgo de que estén presentes en ningún lugar de nuestro sistema antes de las 2 pm”, dijo Carroll. Agregó que no cuentan con certeza de que realmente no haya una mínima cantidad de químicos en el agua del grifo durante la tarde del domingo.