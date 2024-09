Peyton Saintignan, la niña que se perdió en el bosque y rescataron.

La comunidad de Dubberly respiró aliviada cuando Peyton Saintignan, una niña de 10 años, fue hallada sana y salva tras un día de búsqueda intensiva en los bosques que rodean su hogar.

La pequeña había sido vista por última vez la noche del 14 de septiembre, cuando se preparaba para ir a la cama, vestida con un pijama de «Frozen» y descalza.

Su desaparición generó una gran preocupación entre sus familiares y vecinos.

La mañana del 15 de septiembre, los padres de Peyton, alarmados por su ausencia, alertaron a las autoridades.

