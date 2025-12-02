Petro desafía a Trump con invitación a destruir narcolaboratorios en Colombia
Publicado el 12/02/2025 a las 18:25
- Petro responde a Trump
- Debate por soberanía colombiana
- Tensiones por lucha antidrogas
Segun informa Latinus, El presidente colombiano, Gustavo Petro, lanzó este martes una inusual invitación al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instándolo a viajar a Colombia para observar de primera mano cómo se destruyen laboratorios de cocaína sin el uso de misiles.
La declaración del mandatario colombiano surgió como respuesta a las advertencias de Trump, quien afirmó que cualquier persona o país que produzca y trafique drogas hacia Estados Unidos “está sujeto a ataques”.
Petro utilizó su cuenta de X para extender la invitación y cuestionar el enfoque del gobierno estadounidense en materia de lucha antidrogas.
“Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los nueve laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a Estados Unidos”, publicó Petro en la red social.
Destrucción de laboratorios y mensaje político
Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EEUU.
Sin misiles he destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios, venga conmigo y le enseño como se destruyen, un laboratorio… https://t.co/8WOKnclDK7
— Gustavo Petro (@petrogustavo) December 2, 2025
El mandatario colombiano ha sido crítico constante de las operaciones que Estados Unidos realiza en el mar Caribe y en el Pacífico oriental.
Estas operaciones, según Petro, han ocasionado el hundimiento de al menos 21 embarcaciones y la muerte de 82 tripulantes en acciones contra el narcotráfico.
Petro señaló que, a diferencia de las campañas militares estadounidenses, su gobierno ha destruido miles de laboratorios sin recurrir al uso de misiles.
El presidente afirmó que desde el inicio de su administración, en agosto de 2022, han sido eliminados 18 mil 400 laboratorios de cocaína.
Petro Trump soberanía ante amenazas militares
En la publicación, Petro aseguró que esa labor equivale a destruir un laboratorio cada 40 minutos.
El mandatario añadió un mensaje directo a Trump, afirmando que su gobierno no amenaza la soberanía estadounidense y, por tanto, espera que Estados Unidos no amenace la de Colombia.
“Pero no amenace nuestra soberanía, porque despertará el Jaguar”, escribió Petro, evocando el símbolo con el que se identifica a nivel político.
La respuesta de Petro surgió después de que Trump sugiriera desde la Casa Blanca que Colombia también podría ser incluida en operaciones terrestres contra las drogas.
Declaraciones de Trump y reacción inmediata
#MUNDO | El presidente Donald Trump dice que Colombia puede ser sujeto de ataques por la producción de cocaína, en medio del temor creciente por una intervención terrestre en Venezuela.
«He oído que Colombia produce cocaína. Tienen plantas de fabricación de cocaína y luego nos… pic.twitter.com/djWlGV1qlC
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 2, 2025
El comentario del mandatario estadounidense se dio mientras explicaba su campaña naval y aérea en el sur del mar Caribe contra el narcotráfico.
“He oído que Colombia, el país de Colombia, produce cocaína. Tienen plantas de fabricación, ¿de acuerdo? Y luego nos venden cocaína”, dijo Trump durante su intervención.
El presidente estadounidense afirmó además que quien produzca drogas y las envíe a Estados Unidos puede ser objetivo de ataques, no solo Venezuela.
Estas declaraciones fueron interpretadas por Petro como una amenaza directa a la soberanía colombiana.
Visado cancelado y acusaciones previas
Al respecto, respondió en X: “Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas”.
Las tensiones entre ambos mandatarios se intensifican en un contexto marcado por decisiones tomadas por el Gobierno estadounidense contra Petro.
El presidente colombiano tuvo su visado estadounidense cancelado en septiembre pasado.
En octubre, el Departamento del Tesoro incluyó a Petro en la Lista Clinton de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Rechazo de Petro y compromisos antidrogas
La inclusión se dio tras acusaciones de que Petro sería un “líder del narcotráfico”.
El mandatario colombiano rechazó nuevamente esas acusaciones y las atribuyó a una calumnia por parte de Trump.
Petro insistió en que Colombia ha sido un país comprometido con detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos.
“Ya me calumnió, no continúe por ahí”, expresó al mandatario estadounidense.
Datos de coca y contexto nacional
El presidente colombiano señaló que su país ha ayudado a frenar miles de toneladas de cocaína que de otra forma llegarían al mercado estadounidense.
La invitación de Petro ocurre también mientras Colombia enfrenta un aumento en los cultivos ilícitos.
El informe anual de 2024 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señaló que los cultivos de coca en el país alcanzaron un récord de 253 mil hectáreas en 2023.
La producción de cocaína, según el mismo informe, aumentó un 5 % y llegó a las 2 mil 600 tonelada