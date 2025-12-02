Petro desafía a Trump con invitación a destruir narcolaboratorios en Colombia

Petro responde a Trump

Debate por soberanía colombiana

Tensiones por lucha antidrogas

Segun informa Latinus, El presidente colombiano, Gustavo Petro, lanzó este martes una inusual invitación al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instándolo a viajar a Colombia para observar de primera mano cómo se destruyen laboratorios de cocaína sin el uso de misiles.

La declaración del mandatario colombiano surgió como respuesta a las advertencias de Trump, quien afirmó que cualquier persona o país que produzca y trafique drogas hacia Estados Unidos “está sujeto a ataques”.

Petro utilizó su cuenta de X para extender la invitación y cuestionar el enfoque del gobierno estadounidense en materia de lucha antidrogas.

“Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los nueve laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a Estados Unidos”, publicó Petro en la red social.

Destrucción de laboratorios y mensaje político

Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EEUU. Sin misiles he destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios, venga conmigo y le enseño como se destruyen, un laboratorio… https://t.co/8WOKnclDK7 — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 2, 2025



El mandatario colombiano ha sido crítico constante de las operaciones que Estados Unidos realiza en el mar Caribe y en el Pacífico oriental.

Estas operaciones, según Petro, han ocasionado el hundimiento de al menos 21 embarcaciones y la muerte de 82 tripulantes en acciones contra el narcotráfico.

Petro señaló que, a diferencia de las campañas militares estadounidenses, su gobierno ha destruido miles de laboratorios sin recurrir al uso de misiles.

El presidente afirmó que desde el inicio de su administración, en agosto de 2022, han sido eliminados 18 mil 400 laboratorios de cocaína.