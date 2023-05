Sospechan de mujer que aparece con el cantante mexicano

La gente cree que es Odalys Velasco ¿Tú qué opinas?

El material aparece borroso, pero se ven muy felices

Una nueva revelación ha causado sensación y controversia en las redes sociales, luego que por medio de la cuenta de la periodista Nelssie Carrillo, se filtrara un video en el que se aprecia al cantante mexicano Peso Pluma muy feliz en un video con una mujer de quien se sospecha es su nueva pareja.

En su post, la periodista comentó lo siguiente: “Y ¿ quien es la nueva chica que anda con #pesopluma ? ¿No sera Que volvió con #odalysvelasco ? Pues anda buscando mueblería en Zapopan, y recuerden que el ya compro un apartamento en esa ciudad. Pero bueno sólo toca esperar si es o no verdad que ya hayan regresado”.

EXHIBEN IMÁGENES

Durante una entrevista hace unos meses, la influencer Odalys Velasco dijo lo siguiente sobre la supuesta relacó que mantuvo con el cantante de corridos tumbados: “Ni yo sé qué onda, quería evitar este tema, pero es prudente tocarlo. Si estuvimos saliendo, sin embargo, no fuimos novios”.

Entonces agregó, de acuerdo con el portal de Canal 44: “Estuvimos saliendo un tiempo, conociéndonos, pero en pocas palabras se fue sin darme una explicación y hasta la fecha, no me interesa saber una explicación porque creo que todo cae por su propio peso. La verdad si me dolió, y lloré, pero sólo un día”, se informó sobre Peso Pluma y el video con una mujer.