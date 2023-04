El perder un hijo no tiene nombre y ahora Maribel Guardia está experimentando el peor dolor que un ser humano pueda sufrir tras la confirmación de la muerte de su único hijo , Julián Figueroa, producto de su relación con el cantante Joan Sebastian, fallecido hace ocho años víctima de cáncer.

“Amiga querida Maribel Guardia … no hay palabras … no las tengo .. solo un dolor profundo en mi corazón al saber de tu invaluable pérdida. Te abrazo con el alma y espero poderlo hacer personalmente… Dios dé consuelo a tu alma. Te quiero mucho …. Descanse en paz tu amado Julián”, escribió Ninel junto a una foto en la que ella aparece al lado de Maribel.

“Con un dolor enorme en mi alma y en el corazón, te abrazo con todo mi cariño Maribel Guardia. Te Quiero Mucho. Sé que no existen las palabras que den consuelo, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti”, publicó la cantante en su cuenta oficial de Instagram.

También María Celeste Arrarás se manifestó

“Maribel Guardia mi más sentido pésame. No hay palabras que sirvan de consuelo”, le escribió por otra parte la presentadora María Celeste Arrarás poco después de que se enteró de la trágica noticia de la muerte de Julián Figueroa, a quien encontraron sin vida en su casa de la Ciudad de México.

“Pobre Maribel no me la quiero ni imaginar, Dios mío dale el consuelo que se merece”, “Dios mío dale consuelo a su madre muy triste”, “me siento mal por Maribel”, “no, no hay palabras, pero sí hay una oración para que Dios les dé consuelo al hijo de volar hacia él y a la mamá para que le dé resignación”, fueron algunos de los mensajes que recibió la publicación de María Celeste.