Su género no es masculino ni femenino.

Usan muchos términos personales.

Es uno de los géneros más comunes.

Persona no binaria: ¿Qué es? Una persona no binaria es aquella que no encaja perfectamente en «hombre» o «mujer».

Es aquella persona que no se identifica como «masculina» o femenina», informó el Centro Nacional para la Igualdad Transgénero.

En la actualidad, algunas personas no se identifican con ningún género.

Por ejemplo, existen personas que tienen un género que combina elementos de ser hombre o mujer.

¿Qué es una persona no binaria?

El término «no binario» se usa para describir a una persona que no se identifica como masculino ni femenino.

Existen otros términos como genderqueer, agender, bigender y genderfluid.

Dichos términos también se usan para describir a una persona que no se identifica como masculino o femenino.

Sin embargo, dichos términos no significan exactamente lo mismo que ser una «persona no binaria».